Мужчина прокатился верхом на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео

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Житель Индии привязал к мотоциклу крокодила и прокатился на нем верхом. На запись с крокодилом обратил внимание сайт Yahoo News.

В индийских соцсетях опубликована видеозапись, на которой мотоциклист едет на привязанном к транспорту крупном крокодиле. На записи видно, как хвост рептилии волочится по земле во время поездки. Время и место записи видео не уточняется.

Ролик разъярил пользователей сети. Люди осудили мужчину за жестокое обращение с животным.

Ранее сообщалось, что житель города Янбу в Саудовской Аравии прокатился на спине самой большой акулы в мире. Когда акула приблизилась к лодке, мужчина прыгнул ей прямо на спину, наклонился вперед и схватил за спинной плавник, чтобы сохранить равновесие.