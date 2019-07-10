Жестокие мужчины оседлали редкую черепаху ради забавы

Видео: www.dailymail.co.uk

В Индонезии местные жители поймали редкую черепаху и по очереди прокатились на ней. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На кадрах видно, как пожилой мужчина садится на большую кожистую черепаху и пытается прокатиться на ней. Рядом с ним стоит еще один местный житель, который подталкивает животное. Через некоторое время трое людей оседлали пресмыкающееся. В конце видео животное заходит в воду, но люди все еще не отпускают его.

Местные власти пока никак не прокомментировали произошедшее. Кожистая черепаха считается самой большой черепахой из ныне живущих: у крупнейшего измеренного экземпляра полная длина тела составляла 2,6 метра, а масса — 916 килограммов. Они встречаются в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Кожистые черепахи находятся под угрозой исчезновения.

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