Разъяренный бегемот погнался за туристами и попал на видео

В Африке за катавшимися на лодке туристами погнался разъяренный бегемот. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 29 мая на озере Виктория в Кении. Туристы проплывали на моторной лодке мимо группы мирно купавшихся гиппопотамов. Одно из животных, вероятно, раздраженное звуком двигателя, быстро поплыло к лодке. Видео снял один из туристов, 27-летний учитель географии Дикен Мучена (Dicken Muchena).

Владельцу лодки пришлось дать полный ход, чтобы оторваться от преследовавшего людей бегемота. Животное продолжало плыть за туристами несколько десятков метров, пока не потеряло интерес.

В декабре 2020 года Мучена уже подвергался нападению дикого животного. Тогда за джипом, в котором ехал мужчина, погнался жираф.

Ранее сообщалось, что бегемоты украли у крокодилов пойманную ими корову. Инцидент произошел в зоне национального парка Крюгера Крукс-Корнер на границе ЮАР, Мозамбика и Зимбабве.