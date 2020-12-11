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В кенийском заповеднике Масаи-Мара крупный жираф погнался за туристами. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сайте Newsflare.

По словам 27-летнего Дикена Мучены (Dicken Muchena), снявшего ролик, во время экскурсии по джунглям автомобиль с группой туристов остановился перед щипавшими траву жирафами. Неожиданно одно из животных заинтересовалось людьми и побежало к ним. Туристам пришлось досрочно завершить экскурсию и ретироваться.

Жираф продолжал преследовать уезжающую машину, быстро сокращая расстояние. В то же время он не стал нападать, когда автомобиль притормозил, а обошел его и продолжил погоню, когда водитель вновь нажал на газ.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

Ранее сообщалось, что жительница города Виктория-Фоллс, Зимбабве, опубликовала видео, на котором два жирафа пытаются противостоять друг другу необычным способом. Молодой самец просунул голову под заднюю ногу противника и закинул ее себе на шею, а крупный жираф начал неспешно идти по кругу на трех ногах, чтобы высвободить четвертую.