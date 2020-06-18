Лев ударил львицу по морде из-за мертвого жирафа на глазах туристов

В южноафриканском национальном парке Крюгера голодный лев подрался с львицей из-за мертвого жирафа. Видео с животными появилось на канале Kruger Sightings в YouTube.

Противостояние двух хищников произошло на глазах изумленных туристов. Лев с львицей ели тушу жирафа, когда из кустов вышел еще один лев. Тот слишком близко подкрался к поедающей мясо львице и напугал ее. Она инстинктивно оскалилась на него и получила лапой по морде. Затем между двумя животными произошла небольшая потасовка.

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Перепалка закончилась в считанные секунды. После львица продолжила трапезу, а лев встал рядом и принялся обнюхивать разодранного жирафа.

Видео, опубликованное во вторник, 16 июня, собрало десятки тысяч просмотров и сотни лайков.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее в парке Крюгера лев напугал спящую самку на глазах у туристов. Когда лев оказался возле львицы, он укусил ее и тут же отскочил, потому что она мгновенно проснулась и приготовилась дать сдачи. Вскоре к ним присоединился весь прайд. По словам очевидца, у хищников был недоумевающий вид.

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