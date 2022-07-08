В Минобороны Белоруссии заявили, что Латвия отказала Минску в инспекции воинской части

Латвия отказала Белоруссии в инспекции воинской части, грубо нарушив пункты Венского документа. Об этом на своей странице в Twitter сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Латвия грубо нарушила свои обязательства по Венскому документу — отказ принять белорусскую оценочную группу является грубым нарушением статей 108–109, 120.1, а также 120.2 главы IX Венского документа 2011 года», — заявил Ревенко.

Он также обвинил Запад в легкомыслии по отношению к договору. Это, считает Ревенко, ведет к разрушению всей системы контроля над вооружениями и наращиванию военной мощи у границ Союзного государства.

Ранее Белоруссия запросила разрешение на посещение воинской части в Латвии. Инспекция, по словам белорусских военных, позволила бы оценить жизнеспособность механизмов контроля над вооружениями.

Венский документ, принятый в 2011 году в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, определяет меры по повышению взаимного доверия между государствами. Согласно ему, европейские страны имеют право их предпринять в том случае, если чувствует угрозу от соседнего или любого другого государства.

Ранее президент Латвии Левитс заявил о намерении Риги усилить восточный фланг НАТО пятью тысячами военных.