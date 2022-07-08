Россиянам назвали лучшее время для поиска съемных квартир

Life.ru: лучшим временем для поиска выгодных по цене квартир для аренды оказался июль

Месяц июль оказался лучшим временем для поиска выгодных по цене съемных квартир. Способы сэкономить на аренде жилья назвали опрошенные Life.ru эксперты.

«Во-первых, не надо забывать, что лето — это всегда мертвый сезон для аренды, особенно июль. Именно в этот месяц можно получить наибольшие скидки по договору аренды, поскольку в середине лета разъезжаются все — и студенты, и иногородние сотрудники разных компаний, и другие временщики, приезжающие в Москву на заработки», — пояснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По словам специалиста, в 2022 году к фактору сезонности добавился массовый выход на рынок аренды собственников квартир, которые не продаются, а предлагаемые к покупке цены хозяев не устраивают. Владельцы простаивающей недвижимости хотят получить с нее хоть какой-то доход, поэтому готовы сдавать по умеренной арендной ставке.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников посоветовал россиянам изучить рынок и проанализировать предложения, прежде чем заключать договор найма. Эксперт отметил, что теперь с собственниками жилья снова можно торговаться — многие из них будут готовы снизить арендную плату или включить оплату коммунальных услуг в стоимость. При обнаружении подходящего варианта по привлекательной цене Гусятников порекомендовал заключить договор на более длительный срок, а также прописать в нем условия расторжения и изменения арендной платы.

Директор управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова уточнила, что сейчас у квартиросъемщиков широкий выбор — спрос в пять раз ниже предложения. Это позволяет улучшить жилищные условия в рамках прежнего бюджета или снизить траты на квартплату и найти более экономичный вариант. Осенью, по прогнозам Переславского, доступные для аренды в июле лоты будут стоить на 20 процентов дороже.

Ранее специалисты «ИНКОМ-Недвижимости» выяснили, что минимальная цена съемной квартиры в Москве снизилась на 20 процентов, до 20 тысяч рублей в месяц. Такой бюджет позволит арендовать малогабаритную «однушку» площадью 11 квадратных метров в кирпичном пятиэтажном доме в Кузьминках на Волжском бульваре, в пяти минутах пешком от станции метро «Волжская».