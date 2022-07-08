Россиянам назвали лучшее время для поиска съемных квартир
Месяц июль оказался лучшим временем для поиска выгодных по цене съемных квартир. Способы сэкономить на аренде жилья назвали опрошенные Life.ru эксперты.
«Во-первых, не надо забывать, что лето — это всегда мертвый сезон для аренды, особенно июль. Именно в этот месяц можно получить наибольшие скидки по договору аренды, поскольку в середине лета разъезжаются все — и студенты, и иногородние сотрудники разных компаний, и другие временщики, приезжающие в Москву на заработки», — пояснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
По словам специалиста, в 2022 году к фактору сезонности добавился массовый выход на рынок аренды собственников квартир, которые не продаются, а предлагаемые к покупке цены хозяев не устраивают. Владельцы простаивающей недвижимости хотят получить с нее хоть какой-то доход, поэтому готовы сдавать по умеренной арендной ставке.
Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников посоветовал россиянам изучить рынок и проанализировать предложения, прежде чем заключать договор найма. Эксперт отметил, что теперь с собственниками жилья снова можно торговаться — многие из них будут готовы снизить арендную плату или включить оплату коммунальных услуг в стоимость. При обнаружении подходящего варианта по привлекательной цене Гусятников порекомендовал заключить договор на более длительный срок, а также прописать в нем условия расторжения и изменения арендной платы.
Директор управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова уточнила, что сейчас у квартиросъемщиков широкий выбор — спрос в пять раз ниже предложения. Это позволяет улучшить жилищные условия в рамках прежнего бюджета или снизить траты на квартплату и найти более экономичный вариант. Осенью, по прогнозам Переславского, доступные для аренды в июле лоты будут стоить на 20 процентов дороже.
Ранее специалисты «ИНКОМ-Недвижимости» выяснили, что минимальная цена съемной квартиры в Москве снизилась на 20 процентов, до 20 тысяч рублей в месяц. Такой бюджет позволит арендовать малогабаритную «однушку» площадью 11 квадратных метров в кирпичном пятиэтажном доме в Кузьминках на Волжском бульваре, в пяти минутах пешком от станции метро «Волжская».