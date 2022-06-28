В Москве резко подешевела аренда жилья

Аренда квартир в Москве подешевела из-за упавшего спроса

С начала 2022 года аренда жилья в Москве резко подешевела — из-за значительно упавшего спроса собственники начали делать скидки. Об этом эксперты недвижимости сообщили РИА Новости.

В июне предложение на рынке долгосрочной аренды в столице в пять раз превысило спрос. С начала года доступных для съема квартир стало на 80 процентов больше. Часть предложения составляет недвижимость, которую не удалось продать, а некоторые объекты одновременно выставлены на продажу и аренду. Также увеличился средний срок экспозиции — сейчас он составляет месяц-полтора для ликвидного жилья, которое в 2021 году уходило за неделю.

Выросший срок экспозиции связан с падением спроса. В июне 2022 года показатель оказался на 15 процентов ниже показателя 2021 года, в сравнении год к году спрос упал на пять процентов. При этом граждане начали активнее интересоваться посуточной арендой — за год спрос на съем такого жилья увеличился на 70 процентов.

В «Инком-Недвижимость» считают, что весной рынок поддерживали дорогая ипотека и отмена карантина. Летом же спрос на съемное жилье всегда падает. Эксперты прогнозируют, что активность арендаторов начнет восстанавливаться в середине августа или начале сентября. В пользу этого говорит дорогая ипотека на вторичном рынке и стагнация доходов населения. Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко предполагает, что осенью ставки аренды могут незначительно вырасти.

Около 65 процентов собственников готовы предоставлять скидку на аренду до 10 процентов. По данным ЦИАН, в июне средняя ставка по однокомнатным квартирам в Москве составила 43,8 тысячи рублей — на 13 процентов ниже февральского показателя. Двухкомнатное жилье можно снять за 70 тысяч рублей, что на 19 процентов ниже стоимости аналогичных объектов в начале года. Квартиры бизнес-класса сохранили прежнюю цену, а элитное жилье подешевело с ростом предложения, который составил 72 процента относительно начала года. Это связано с уходом из России иностранных компаний, которые снимали такие объекты.

Ранее в июне была раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве. Наиболее доступным объектом на столичном рынке аренды оказалась «однушка» площадью 11 квадратных метров в пяти минутах ходьбы от станции метро «Волжская». Квартира оборудована необходимой мебелью и техникой, ее можно снять за 20 тысяч рублей в месяц.