Байден назвал решение запретить аборты незаконным

Reuters: президент США Джо Байден назвал незаконным решение запретить аборты

Президент США Джо Байден назвал незаконным решение Конституционного суда отменить постановление о правах на аборт. Об этом сообщает Reuters.

«Национальный запрет на аборты не случится, пока я президент», — заявил глава США. По его словам, если кто-то выступит с подобной инициативой, то он наложит на нее вето.

Он также добавил, что самым быстрым способом восстановить постановление 1973 года по делу «Роу против Уэйда» будет принятие нового закона.

Ранее американский лидер решил подписать указ о доступе женщин к репродуктивной помощи, включая аборты и контрацепцию. В Белом доме сообщили, что «единственный способ обеспечить право женщины на выбор — это восстановить Конгрессом защиту Роу в качестве федерального закона».

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным. Поводом стало обращение Джейн Роу (псевдоним Нормы Маккорви). Она утверждала, что подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены.