Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден назвал решение запретить аборты незаконным

Reuters: президент США Джо Байден назвал незаконным решение запретить аборты
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден назвал незаконным решение Конституционного суда отменить постановление о правах на аборт. Об этом сообщает Reuters.

«Национальный запрет на аборты не случится, пока я президент», — заявил глава США. По его словам, если кто-то выступит с подобной инициативой, то он наложит на нее вето.

Он также добавил, что самым быстрым способом восстановить постановление 1973 года по делу «Роу против Уэйда» будет принятие нового закона.

Ранее американский лидер решил подписать указ о доступе женщин к репродуктивной помощи, включая аборты и контрацепцию. В Белом доме сообщили, что «единственный способ обеспечить право женщины на выбор — это восстановить Конгрессом защиту Роу в качестве федерального закона».

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным. Поводом стало обращение Джейн Роу (псевдоним Нормы Маккорви). Она утверждала, что подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила «в ближайшие дни» принять меры из-за транзита в Калининград
Дизайнер интерьера перечислил семь ошибок в оформлении спальни
Африканская страна променяла спасение планеты на комфорт
Россияне признались в слежке за возлюбленными
Huawei сравнила себя с Apple
Россияне раскрыли реальную обстановку с русофобией в Грузии
Бывший глава ЗАТО Циолковский осужден на шесть лет за взяточничество
Девушка похудела на 90 килограммов за год назло изменившему ей возлюбленному
В Германии сообщили о планировавших атаку на Крымский мост военных ФРГ
Жители Запорожья начали возвращаться к обычной жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.