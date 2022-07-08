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Байден решил подписать указ о доступе женщин к абортам

Президент США Джо Байден решил подписать указ о доступе женщин к абортам

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден решил подписать указ о доступе женщин к репродуктивной помощи, включая аборты и контрацепцию. Об этом сказано в публикации на сайте Белого дома.

«Президент Байден ясно дал понять, что единственный способ обеспечить право женщины на выбор — это восстановить Конгрессом защиту Роу в качестве федерального закона (...) Сегодня президент Байден подпишет указ о защите доступа к услугам репродуктивного здоровья», — заявили в американской администрации.

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В Белом доме указали, что решение Верховного суда США отменить постановление, гарантирующее право женщин на аборт «аннулировало конституционное право женщины на выбор» и «отняло у американского народа право, которое оно признавало почти 50 лет».

Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено ранее 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

24 июня сотни людей выстроились у здания Верховного суда США в Вашингтоне. Многие из них держали транспаранты с лозунгами «Безопасные аборты для всех», «Мое тело — мой выбор», «Аборты спасают жизни».

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Анжелика Бережная
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