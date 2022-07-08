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Блогерша назвала самые удобные виды бюстгальтеров для женщин с большой грудью

Блогерша Уорнс назвала бюстгальтер-балконет самым удобным для обладательниц большой груди

Кадр: @itsjenwarnes / TikTok

Блогерша Дженнифер Уорнс назвала самые удобные фасоны бра для обладательниц большого бюста. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом itsjenwarnes отметила, что данные изделия часто сжимают грудь и доставляют дискомфорт в течение дня. По этой причине эксперт порекомендовала женщинам с пышными формами носить бюстгальтер-балконет на косточках, который обеспечивает должный уровень поддержки и не вызывает неприятных ощущений.

Кроме того, Уорнс выделила топы в спортивном стиле с мягкими чашечками без каркаса. «Некоторые женщины избегают вещей указанного вида, поскольку в них может быть жарко, но все же для большинства это идеальный вариант», — добавила она.

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Упомянутый ролик набрал более 360 тысяч просмотров, пользователи высказали свое мнение о нем в комментариях. «У меня все наоборот: мои груди будто соблюдают социальную дистанцию друг от друга!», «Ненавижу ощущение, когда бюст сжат», «Спасибо, что даете ценные советы», — отметили юзеры.

Ранее в июле блогерша Ханна Уорлинг показала простой способ визуально увеличить грудь. Девушка рассказала, что добиться эффекта пуш-ап можно, перекрутив перемычку бюстгальтера. Для этого следует перевернуть одну из чашек изделия на 360 градусов, а затем обычным образом надеть и застегнуть нижнее белье.

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Полина Гераскина
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