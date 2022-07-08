В Калининградской филармонии исполнят хиты мировой классики и эстрады ХХ века

В Калининградской филармонии имени Светланова 14 июля прозвучат самые яркие произведения мировой классики и эстрады ХХ века. Об этом сообщается на сайте филармонии.

«Любители классической музыки всегда могут найти в программе филармонии концерт по своему вкусу. Но и для тех, кто любит более популярную музыку, здесь неизменно звучат эстрадные хиты. И чаще всего зрителю представляют именно такой микс — из хитов классической и эстрадной музыки, который, благодаря таланту исполнителей, превращается в гармоничный концерт для широкого зрителя», — говорится в публикации.

На сцене выступят солисты Погосян, Дудницкий, Бобков, Полевая, Бородина, Василькова, Добролюбов, Диброва, Урушадзе, Янкилевич, Тарасюк, Пудовикова.

Ранее сообщалось, что в Калининграде возле памятника Фридирху Шиллеру заработал летний читальный зал под открытым небом. Новое место для отдыха и чтения располагается недалеко от областной научной библиотеки. Гости и жители города смогут найти в читальном зале стенды с литературой на любой вкус. Помимо книг в читальном зале также можно найти раскраски, книги для детей и настольные игры.