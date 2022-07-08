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Российский косметолог рассказала о вреде умывания холодной водой

Косметолог Лилия Дышлевая: холодная вода провоцирует спазм сосудов и сухость кожи

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Российский врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая рассказала о вреде умывания холодной водой. Ее комментарий приводит издание «Аргументы и факты».

По ее словам, процесс умывания холодной водой имеет ряд противопоказаний. «Оно не рекомендовано при сухой и чувствительной коже, так как провоцирует повышение сухости, шелушения и раздражения, особенно в области щек и подбородка», — заявила медик и посоветовала обладательницам сухой кожи умываться один раз в день.

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Кроме того, по мнению Дышлевой, упомянутая процедура не подходит женщинам с типом кожи, склонным к куперозу. Специалистка пояснила, что холодная вода вызывает спазм сосудов. Эксперт отметила, что данного правила стоит придерживаться и тем, у кого жирная кожа. По мнению врача, умывание холодной водой может поспособствовать еще большей выработке себума.

В заключение Дышлевая объяснила, что умывание холодной водой негативно сказывается на эластичности кожного покрова. «Если в молодом возрасте чувство стянутости кожи после умывания холодной водой быстро проходит, то в возрасте 40+ этот симптом может спровоцировать ухудшение состояния эпидермиса и появление новых морщинок», — сказала она и предупредила, что горячая вода также способствует ухудшению состояния кожи, например, провоцирует появление воспалений, жирного блеска и вызывает преждевременное старение.

В июне российский врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая перечислила главные ошибки при уходе за кожей в летний сезон. По словам врача, летом многие люди отказываются от использования солнцезащитных средств. Помимо этого, Дышлевая заметила, что большинство женщин не обращают внимание на состав при выборе косметики.

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Мария Винар
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