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В Каменске-Уральском пройдет фестиваль колокольных звонов

XVIII фестиваль колокольных звонов пройдет в Каменске-Уральском 9 июля

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Каменске-Уральском в Свердловской области в субботу, 9 июля, пройдет XVIII фестиваль колокольных звонов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В 12:00 на основной площадке в центре города перед храмом-часовней Александра Невского стартует открытый конкурс звонарей. Участники приедут из разных регионов России», — рассказали в пресс-службе департамента информполитики региона.

Также жители и гости города смогут посетить выставку мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», которая будет проходить на площади Ленинского комсомола. В ярмарке примут участие умельцы не только из Каменска-Уральского и Каменского района, но и из Екатеринбурга, Катайска, Шадринска, Кургана, Челябинска и других городов.

Ранее сообщалось, что в Уфе 9 июля состоится фестиваль «Семейное счастье», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. В рамках мероприятия будут проходить творческие мастер-классы, кулинарное состязание, научное шоу от музея «Интеллектус» и музыкальный концерт.

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Валентина Процкова
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