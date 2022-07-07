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В Уфе пройдет фестиваль «Семейное счастье»

Фестиваль «Семейное счастье» состоится в Уфе 9 июля
Русский академический театр драмы Башкортостана

Русский академический театр драмы Башкортостана. Фото: WadPol / Wikimedia

В Уфе, Республика Башкортостан, состоится фестиваль «Семейное счастье», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает «Башинформ».

Бесплатное мероприятие пройдет 9 июля на площади перед Русским драматическим театром. В рамках фестиваля будут проведены творческие мастер-классы, кулинарное состязание, научное шоу от музея «Интеллектус» и музыкальный концерт. На сцене выступят исполнители Олег Макаренко, Софья Бугера, Булат Аминов, а также детские творческие коллективы.

Завершится «Семейное счастье» танцевальным шоу и пенной вечеринкой, в которых смогут принять участие все желающие.

6 июля сообщалось, что в Хабаровском крае в предстоящие выходные в рамках проекта «Отдыхаем в крае» в районах пройдут обрядовые праздники. Два из них связаны с рыболовством.

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Евгений Шульгин
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