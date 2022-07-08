Россиянам предложили отдохнуть на берегу Персидского залива по сниженной цене

АТОР: стоимость тура в Бахрейн в июле начинается от 82 тысяч рублей на двоих

Россиянам предложили провести отпуск на берегу Персидского залива в Бахрейне по сниженной цене. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Возможность выгодного отдыха в арабской стране предоставляет компания Coral Travel — в июле туристам стали доступны туры, сформированные на блочной перевозке на рейсах авиакомпании Gulf Air.

Стоимость пакетного тура начинается от 82 тысяч рублей на двоих. В сумму входит авиабилет из Москвы в Манаму, проживание в отеле категории четыре звезды и питание на базе завтраков. Общее время перелета составит около шести часов.

В пресс-службе туроператора напомнили, что все коронавирусные ограничения в Бахрейне отменены, в связи с чем для въезда в страну гражданам России необходимо иметь лишь загранпаспорт и визу, которую можно оформить в аэропорту по прилете.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик Gulf Air с 10 июня увеличил количество регулярных рейсов между Россией и Бахрейном до пяти раз в неделю. Стоимость проезда в одну сторону в летний период в среднем составляет 476 долларов.