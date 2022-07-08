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В Латвии мэр города попал в скандал из-за Дня независимости Белоруссии

Мэр Даугавпилса Элксниньш попал в скандал из-за визита на День независимости Белоруссии

Фото: Saeima / Flickr

Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш попал в скандал из-за своего визита на День независимости Белоруссии. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам мэра, его встреча с генконсулом Белоруссии, который пригласил градоначальника на празднование Дня независимости республики, была воспринята латвийскими журналистами и чиновниками как действие, «не отвечающее интересам национальной безопасности страны».

«В нашем городе живут сотни граждан Беларуси, тысячи этнических белорусов с гражданством Латвии, на территории Даугавпилса продолжает работу генконсульство Беларуси, но, оказывается, к ним нельзя приближаться! Поскольку это вредит национальным интересам», — заявил Элксниньш.

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Политик также выразил ироничное удивление тем, что в Даугавпилсе до сих пор не составили поименный список горожан, которые «имеют белорусские или российские корни» или посещают Белоруссию в качестве туристов. «По логике, всех этих людей вместе со мной надо немедленно депортировать. В городе, правда, людей не останется, но может в этом и цель?» — задался вопросом мэр.

Ранее в Службе пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилского управления погранохраны Латвии сообщали, что жители республики стали чаще ездить в Белоруссию. По данным ведомства, после введения соседней страной безвизового режима с Литвой и Латвией число желающих попасть на белорусскую территорию выросло как минимум в семь раз.

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Георгий Нестеров
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