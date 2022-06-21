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Жители Латвии стали чаще ездить в Белоруссию

Жители Латвии стали чаще закупаться топливом в Белоруссии после введения безвиза

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Безвизовый режим позволил жителям Латвии чаще закупаться в Белоруссии. Об сообщает портал LSM со ссылкой на Службу пограничного контроля и иммиграционного контроля Даугавпилского управления пограничной охраны республики.

По данным ведомства, число желающих въехать в Белоруссию после 15 апреля, когда страна ввела безвизовый режим с Литвой и Латвией, увеличилось как минимум в семь раз. Латыши получили возможность ездить за более дешевыми товарами, среди которых масло, сахар, табак, алкоголь и топливо.

«Я наливаю полный бак и месяц езжу. Там [в Белоруссии] дизель 80 центов стоит, а у нас — 2 евро», — рассказал изданию воспользовавшийся безвизом местный житель.

На этом фоне Министерство иностранных дел страны предупредило граждан, что ездить в соседнюю республику все еще небезопасно. Однако, как отмечают журналисты, число автобусных маршрутов в соседнюю страну только растет. Время ожидания на таможенных пунктах на данный момент превышает 17 часов.

Ранее аналогичный «бензиновый туризм» развился в Венгрии. Впоследствии власти страны запретили иностранцам заправляться бензином по сниженным ценам на автозаправочных станциях.

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Анастасия Заикина
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