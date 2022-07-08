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Челябинские коммунальщики нашли останки человека под землей в трубах теплотрассы

В Челябинской области коммунальщики нашли останки человека под землей в трубах теплотрассы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники коммунальных служб в Карталах Челябинской области нашли труп человека в трубах теплотрассы на глубине полтора метра — чтобы достать останки, пришлось вызвать спасателей. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает Ura.ru со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.

По данным издания, останки обнаружили во время проведения ремонтных работ на улице Калмыкова в одной из теплотрасс — погибший находился настолько глубоко под землей, что для извлечения пришлось использовать кран-манипулятор. Когда бетонную плиту подняли, спасатели с применением специального устройства произвели транспортировку тела на поверхность и передали сотрудникам полиции. Теперь правоохранители работают над установлением личности человека.

Ранее в Новосибирской области возбудили уголовное дело после обнаружения в лесу человеческих останков. По данным следствия, частично превратившееся в скелет тело нашли недалеко от автомобильной дороги у поселка Коченево. Предварительно известно, что погибшая — женщина.

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