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Франшиза «Гадкий я» собрала четыре миллиарда долларов

Анимационная франшиза «Гадкий я» собрала более четырех миллиардов долларов по всему миру

Кадр: мультфильм «Гадкий я»

Анимационная франшиза «Гадкий я» собрала более четырех миллиардов долларов по всему миру после выхода части «Миньоны: Грювитация». Об этом сообщает Deadline.

Последний мультфильм вышел в конце июня и уже собрал 247 миллионов долларов. Проект, созданный Крисом Меледандри, стал крупнейшей анимационной франшизой всех времен. Уже вышло пять частей, релиз первой состоялся в 2010 году.

В России лента «Миньоны: Грювитация» не вышла в прокат. 2 марта стало известно, что кинокомпания Universal Pictures отменила запланированные премьеры своих фильмов в России. Это произошло из-за начала военной спецоперации, пояснили в компании.

Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала Walt Disney Company. Компания Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинотеатральные премьеры в РФ в связи с ситуацией на Украине. Помимо этого, Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

Синдром отмены: Россия
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Марина Погосян
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