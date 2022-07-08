Франшиза «Гадкий я» собрала четыре миллиарда долларов

Анимационная франшиза «Гадкий я» собрала более четырех миллиардов долларов по всему миру

Анимационная франшиза «Гадкий я» собрала более четырех миллиардов долларов по всему миру после выхода части «Миньоны: Грювитация». Об этом сообщает Deadline.

Последний мультфильм вышел в конце июня и уже собрал 247 миллионов долларов. Проект, созданный Крисом Меледандри, стал крупнейшей анимационной франшизой всех времен. Уже вышло пять частей, релиз первой состоялся в 2010 году.

В России лента «Миньоны: Грювитация» не вышла в прокат. 2 марта стало известно, что кинокомпания Universal Pictures отменила запланированные премьеры своих фильмов в России. Это произошло из-за начала военной спецоперации, пояснили в компании.

Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала Walt Disney Company. Компания Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинотеатральные премьеры в РФ в связи с ситуацией на Украине. Помимо этого, Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.