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В Калининграде ФСБ задержала экс-директора агентства по делам молодежи за взятки

В Калининграде ФСБ задержала экс-директора агентства по делам молодежи за взяточничество

Кадр: СК РФ по Калининградской области

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора агентства по делам молодежи Калининградской области Дениса Калиновского за взяточничество. Об этом в пятницу, 8 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Наталья Гацко.

По данным ведомства, в мае 2020 года мужчина за вознаграждение предложил помочь выиграть грант на два миллиона рублей за создание арт-пространства в замке Инстербург 25-летней участнице Всероссийского конкурса молодежных проектов. С помощью сотрудников местного «Центра молодежи» фигуранту удалось добиться победы конкурсантки, и в конце декабря 2020 года он через посредника получил от девушки почти полмиллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ряду статей УК РФ в отношении экс-руководителя, посредника и конкурсантки.

Ранее стало известно, что в Башкортостане следователи возбудили 20 уголовных дел в отношении директора Дворца молодежи города Октябрьский.

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Екатерина Власова
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