СКР возбудил 20 уголовных дел в отношении директора Дворца молодежи

В Башкортостане в отношении директора Дворца молодежи возбудили 20 уголовных дел

В Башкортостане следователи возбудили 20 уголовных дел в отношении директора Дворца молодежи города Октябрьский. Об этом в понедельник, 20 июня, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным ведомства, с 2018 по 2021 год россиянка, угрожая подчиненным увольнением, забрала у них более 650 тысяч рублей, а также фиктивно трудоустроила нескольких человек. За время работы они в сумме получили более 425 тысяч рублей.

Дело было возбуждено по материалам ФСБ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.

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