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Российский суд заочно арестовал экс-главу разорившегося банка

«Ъ»: суд заочно арестовал экс-главу разорившегося АКБ «Стратегия» Кирилла Другова

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу разорившегося и лишенного лицензии в 2016 году Акционерного коммерческого банка (АКБ) «Стратегия» Кирилла Другова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время местонахождение экс-банкира неизвестно. Следователи, расследовавшие обстоятельства вывода средств финансовой организации, ходатайствовали об аресте на территории России или экстрадиции фигуранта из-за границы.

Следственный комитет сообщил, что Другову заочно предъявлено обвинение в особо крупной растрате по части 4 статьи 160 УК РФ. Он подозревается в совершении махинаций и выводе из банка около восьми миллиардов рублей.

К материалам дела были приложены сведения Федеральной службы безопасности (ФСБ) о том, что беглый банкир может находиться за границей. Следствие добивается его розыска по линии Интерпола.

Ранее Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему совладельцу банка «Траст» Илье Юрову по делу о хищении из кредитной организации 14,5 миллиарда рублей. Кроме того, с осужденного взыскано 1,5 миллиарда рублей и 167 миллионов долларов по иску потерпевшей стороны. Юров находится в международном розыске.

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Марина Совина
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