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Ведущий «Необъяснимо, но факт» раскрыл причину своего облысения

Телеведущий Сергей Дружко рассказал, что лишился волос ради карьеры

Кадр: Druzhko Show / YouTube

Российский телеведущий и актер Сергей Дружко раскрыл причину своего облысения. Об этом он рассказал в интервью изданию Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду».

Ведущий популярной программы «Необъяснимо, но факт» объяснил, что лишился волос на голове в 2007 году ради карьеры на телевидении. «Мы делали апгрейд программы, полностью меняли студию, цвет машины. Ну и ведущего тоже решили поапгрейдить, и мне предложили такой вариант. Я сказал: "Давайте попробуем", и мы попробовали», — признался Дружко.

По словам знаменитости, после данного эксперимента у него была депрессия. «У меня была депрессия пару дней, но потом нормально», — сказал он.

«Необъяснимо, но факт» — передача канала ТНТ, выходившая в эфир с 2005-го по 2008 год. Ведущий шоу Дружко получал от зрителей сообщения о столкновениях с различными мистическими аномалиями, а затем проводил по их материалам свои расследования.

В мае певица Инстасамка кардинально изменила имидж, побрившись налысо и осветлив волосы. Трансформация звезды вызвала споры в сети. Поклонники заявили, что не сразу узнали инфлюэнсершу на фото, так как стрижка добавила ей возраст, и высмеяли за сходство с парнем.

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Мария Винар
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