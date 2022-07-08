Богатые россияне нашли место спасения от санкций и раскупили там жилье

CNBC: рынок недвижимости в Дубае вырос благодаря богатым покупателям из России и СНГ

Приток покупателей из России, а также из СНГ подстегнул сектор недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов. В то время как многие западные страны ввели санкции, ОАЭ остаются открытыми для российского бизнеса, и именно в этом месте богатые покупатели смогли найти спасение, сообщает CNBC.

Рынок недвижимости Дубая вышел из шестилетнего застоя. В стране наблюдается самый сильный рост в жилищном секторе: в апреле 2022 года продажи выросли на 45 процентов в годовом исчислении и на 51 процент в мае, согласно данным Земельного департамента Дубая (Dubai Land Department). В частности, компания Mira Estate, которая специализируется на продаже элитного жилья, зафиксировала 100-процентное увеличение продаж русскоязычным покупателям.

Генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин подтвердил, что ажиотажный спрос москвичей на жилье в Дубае связан с тем, что россияне потеряли доступ к западным рынкам недвижимости. Он добавил, что рынок Дубая открыт для покупателей из России — они могут оплатить объект прямым переводом со своего счета на счет застройщика. Кроме того, их привлекает возможность стать резидентом ОАЭ за счет покупки недвижимости в государстве — это дает право открыть счет в местном банке, получив доступ к международным рынкам, а также позволяет оптимизировать там налогообложение.