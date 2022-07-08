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Раскрыты причины ажиотажного спроса на недвижимость в Дубае среди москвичей

Skolkovo Realty: спрос москвичей на жилье в Дубае связан с недоступностью западных рынков

Фото: Shutterstock

Ажиотажный спрос москвичей на жилье в Дубае связан с тем, что россияне потеряли доступ к западным рынкам недвижимости. Причину интереса столичных клиентов к жилью в курортном городе раскрыл генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, рынок Дубая открыт для покупателей из России — они могут оплатить объект прямым переводом со своего счета на счет застройщика. Кроме того, их привлекает возможность стать резидентом ОАЭ за счет покупки недвижимости в государстве — это дает право открыть счет в местном банке, получив доступ к международным рынкам, а также позволяет оптимизировать там налогообложение.

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«Если раньше россияне приобретали жилье для отдыха, то сейчас с целью релокации в ОАЭ и частичного переноса своего бизнеса в эту страну», — отметил Борискин. Он добавил, что наибольшим спросом у соотечественников пользуются апартаменты, виллы и таунхаусы. Минимальная стоимость покупки начинается от 50 тысяч долларов, а средний бюджет варьируется от 350 до 400 тысяч долларов.

В июне аналитики Skolkovo Realty сообщили, что в мае москвичи бросились скупать жилье в Дубае. Спрос на недвижимость в городе со стороны столичных клиентов вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ударная волна
Полина Кислицына
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