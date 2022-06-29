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Москвичи бросились скупать жилье в одном иностранном городе

Skolkovo Realty: спрос москвичей на жилье в Дубае вырос более чем в пять раз

Фото: Shutterstock

В мае 2022 года москвичи бросились скупать жилье в Дубае — спрос на недвижимость в этом иностранном городе со стороны столичных клиентов вырос более чем в пять раз по сравнению с тем же месяцем в 2021-м. К такому выводу пришли эксперты компании Skolkovo Realty в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Однако аналитики отметили, что с марта по апрель число запросов от жителей Москвы на приобретение жилья в Дубае снизилось на 16 процентов, а с апреля по май — на шесть процентов. Самый большой месячный прирост спроса зафиксировали в марте — тогда количество обращений выросло по сравнению с февралем на 120 процентов. Тогда же был отмечен абсолютный рекорд по количеству запросов за всю историю наблюдений — их было на 337,95 процента больше, чем среднемесячное значение за 2021 год.

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Специалисты добавили, что с января по май 2022 года включительно спрос на покупку недвижимости в Дубае со стороны клиентов из российской столицы вырос на 406,18 процента относительно аналогичного периода годом ранее.

Ранее аналитики портала Emirates.Estate выяснили, что с января по май 2022 года россияне потратили на недвижимость в Дубае около 12 миллиардов долларов (634,8 миллиарда рублей). В целом спрос граждан России на покупку жилья в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), по оценкам экспертов, в мае вырос на 9,21 процента по сравнению с апрелем.

Ударная волна
Нина Ташевская
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