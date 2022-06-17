Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне потратили миллиарды долларов на жилье в одном зарубежном городе

Emirates.Estate: россияне потратили на недвижимость в Дубае около 12 миллиардов долларов

Фото: Getty Images

С января по май 2022 года россияне потратили около 12 миллиардов долларов на жилье в Дубае (ОАЭ). О спросе граждан России на недвижимость в этом зарубежном городе рассказали аналитики портала Emirates.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, спрос россиян на покупку жилья в ОАЭ в мае 2022 года вырос на 9,21 процента по сравнению с апрелем. При этом относительно аналогичного периода годом ранее, число запросов увеличилось на 320,15 процента. Кроме того, значительный рост числа обращений россиян зафиксировали по итогам первых пяти месяцев 2022 года — с января по май их стало больше на 250,49 процента по сравнению с таким же периодом в 2021-м.

«Россияне занимают уверенное седьмое место по количеству сделок с недвижимостью в ОАЭ среди всех других иностранных покупателей. Основной покупательский спрос со стороны наших соотечественников сосредоточен на объектах элитного сегмента. Этот тренд с началом специальной военной операции только вырос, и все доступные средства состоятельные россияне начали переводить в ОАЭ», — пояснил представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев.

Ранее специалисты выяснили, что россияне обогнали всех иностранцев по спросу на жилье в Турции. В мае граждане России приобрели 1,27 тысячи объектов — значительно больше, чем традиционно лидирующие в рейтинге покупатели из Ирана и Ирака.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Смартфоны Samsung перестали активироваться в России
ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни
Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы
Названы цели возможной встречи Путина и Макрона
Россиянам раздадут ценные призы
Названа неочевидная угроза для Байкала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.