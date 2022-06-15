Россияне бросились скупать жилье в Турции и обогнали всех иностранцев

Anadolu: спрос россиян на покупку жилья в Турции оказался самым высоким среди иностранцев

В мае 2022 года граждане России бросились скупать жилье в Турции — за месяц они приобрели более 1,27 тысячи объектов. Спрос россиян на недвижимость в евразийском государстве оказался самым высоким среди иностранцев, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на институт статистики Турции (TUIK).

Как отмечают специалисты, покупатели из России существенно обогнали других лидеров рейтинга. Так, занявшие вторую строчку граждане Ирана приобрели в мае 736 лотов, а находящиеся на третьем месте граждане Ирака — 617 объектов жилой недвижимости.

По данным аналитиков, всего за указанный период в Турции продали иностранцам 5,9 тысячи объектов — в три раза больше, чем в мае 2021-го. При этом доля сделок с зарубежными гражданами достигла 4,9 процента. Больше всего жилья иностранцам продали в Стамбуле — 2,4 тысячи лотов. Популярными у нерезидентов городами также стали Анталья (1,8 тысячи объектов) и Мерсин (264 объекта).

Ранее аналитики портала Turk.Estate выяснили, что в мае спрос россиян на покупку недвижимости в Турции вырос на 14,04 процента по сравнению с апрелем. Кроме того, среднемесячное число запросов от граждан России превышает аналогичный показатель за 2021 год на 84,96 процента.