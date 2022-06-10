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Россияне стали активнее интересоваться недвижимостью в одной стране

Turk.Estate: спрос на турецкую недвижимость в мае 2022 года вырос на 14,04 процента

Фото: Unsplash

В мае 2022 года спрос на недвижимость в Турции вырос на 14,04 процента по сравнению с апрелем. При этом количество запросов относительно мая предыдущего года подскочило на 184,06 процента. Об активном интересе россиян к жилью в зарубежной стране сообщили аналитики портала Turk.Estate, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

За первые пять месяцев 2022-го, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, спрос россиян на турецкую недвижимость взлетел на 131,62 процента. Относительно первых месяцев 2020 года показатель увеличился на 172,33 процента. В настоящий момент среднемесячное число запросов от граждан России превышает аналогичный показатель за прошлый год на 84,96 процента, на 169,02 процента — за 2020 год, и почти в 3,5 раза — на 249,69 процента — среднемесячный результат за 2019 год.

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Представитель Turk.Estate Ален Еремеев отметил, что Россия вновь стала одной из стран-лидеров по уровню спроса на недвижимость в Турции, поднявшись на первое место в рейтинге в апреле 2022 года. «По нашим прогнозам, по итогам мая клиенты из страны вновь будут на первом-втором месте по числу сделок», — заявил эксперт.

Ранее в июне аналитики Turk.Estate нашли три квартиры стоимостью до 2,5 миллиона рублей в турецком городе Мерсине. Самый дешевый объект расположен в шаговой доступности от моря. Квартира площадью 60 квадратных метров продается с мебелью и техникой за 2,23 миллиона рублей по актуальному на конец мая курсу.

Полина Кислицына
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