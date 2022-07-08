Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Китай валидировал российский ВК-2500ПС-03

«Росавиация»: в Китае валидировали двигатель ВК-2500ПС-03 для вертолета Ми-171

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Управление гражданской авиации Китая (УГАК) валидировало двигатель ВК-2500ПС-03 разработки и производства российского «ОДК-Климов», сообщает «Росавиация».

«5 июля 2022 года успешно завершен процесс валидации российского сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Китае. Двигатель предназначен для использования на вертолетах и, в том числе, устанавливается на вертолет Ми-171», — заявил регулятор.

В октябре 2021 года первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что в 2022 году российский вертолет Ми-171А2 испытают на высоте до 5 километров.

В октбре 2020 года bmpd в LiveJournal, ссылаясь на отчет «Ростеха» за 2019 год, сообщил, что Россия продаст Китаю 68 вертолетов Ми-171 (включая модернизированные Ми-171E), 18 единиц Ми-171Ш (военно-транспортных), 14 машин Ми-171 (с двигателем ВК-2500) и 21 вертолет «Ансат».

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Перечислены ошибки допустивших убийство Абэ телохранителей
Российские власти подключились к суду против IKEA
В Совфеде отреагировали на новые санкции Канады против России
В США рассказали о стратегии в случае нападения Китая
Россиянам стали доступны анонимные звонки
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Захарова заявила о провале плана стран G7 по бойкоту России на саммите G20
Турция попросила Украину вернуть два самолета
На Украине арестовали активы украинских компаний из-за связи с Россией
Фитнес-тренер назвал приводящую к раннему старению ошибку при занятиях спортом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.