Российский Ми-171А2 испытают на высоте 5 километров

«Ростех»: вертолет Ми-171А2 испытают в условиях горной местности на высоте до 5 километров

В 2022 году российский вертолет Ми-171А2 испытают на высоте до 5 километров, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, в настоящее время госкорпорация «проводит работы по расширению характеристик вертолета Ми-171А2 в части возможности взлета, посадки и перевозки пассажиров в условиях горной местности». Для полета на больших высотах пассажиры и бортпроводники получат комплекты индивидуального кислородного оборудования.

«Проведение испытаний с последующим одобрением Росавиацией главного изменения в сертификат вертолета запланировано на 2022 год, после чего будет проводиться процедура валидации данной опции в авиационных властях Индии и других стран», — добавил Артяков.

В октябре 2020 года блог bmpd в LiveJournal, ссылаясь на отчет «Ростеха» за 2019 год сообщил, что Россия продаст Китаю 121 вертолет. Утверждается, что соответствующий контракт Москва и Пекин подписали в том же году. В документе говорится, что Россия поставит Китаю 68 вертолетов Ми-171 (включая модернизированные Ми-171E), 18 единиц Ми-171Ш (военно-транспортных), 14 машин Ми-171 (с двигателем ВК-2500) и 21 вертолет «Ансат».