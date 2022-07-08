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Премьер-министр Эстонии заявила об уходе в отставку

Delfi: премьер-министр Эстонии Каллас заявила об уходе в отставку

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об уходе в отставку. Об этом сообщает издание Delfi.

«Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — заявила премьер.

Она также отметила, что для ее отставки и назначения новых министров необходимо собрать Рийгикогу — государственное собрание Эстонии.

В начале лета Каллас внесла представление об отставке семерых министров, представляющих Центристскую партию Эстонии. Решающим фактором для этого, по словам премьера, стало то, что депутаты-центристы и представители Консервативной народной партии Эстонии отклонили одобренный правительством законопроект о переходе начального образования на эстонский язык.

Каллас занимала должность премьер-министра республики с января 2021 года.

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Алевтина Запольская
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