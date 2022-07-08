Российский телеведущий рассказал о попадании в культовое шоу

Сергей Дружко рассказал, что стал ведущим шоу «Необъяснимо, но факт» после кастинга

Российский телеведущий и актер Сергей Дружко вспомнил, как попал в культовую программу «Необъяснимо, но факт» на ТНТ. Его комментарий передает издание «Телепрограмма».

По словам Дружко, он стал ведущим шоу «Необъяснимо, но факт» после кастинга. «Ребята на студии Сережи Кальварского (российский режиссер и продюсер — прим. «Ленты.ру») придумали этот проект, предложили его ТНТ, тогда только зарождающемуся, стали разрабатывать концепцию и параллельно хотели понять, кто, человек какого типажа может вести что-то подобное, потому что это было что-то новое. (...) Они стали проводить кастинги и таким образом туда попал я. И вот оно все и закружилось. Остановились на мне, мы стали снимать пилот», — рассказал он.

Дружко добавил, что работа над телепроектом велась длительное время: с ним в роли ведущего было снято восемь пилотных серий. «Работу над этим проектом мы начали осенью, а вышли только весной следующего года. А все эти восемь-девять месяцев этот продукт рожался, рождался, вынашивался», — отметил он.

Ранее Дружко объяснил феномен популярности шоу «Необъяснимо, но факт». Он заявил, что, несмотря на тысячелетнюю историю развития человечества, в людях по-прежнему присутствуют отголоски первобытного сознания. «Все, что человеческий разум не может объяснить, он наделяет сверхъестественными свойствами. Мы любим то, чего не понимаем. Что принимать, а что — нет, каждый выбирает для себя сам», — высказался он.

«Необъяснимо, но факт» — передача канала ТНТ, выходившая в эфир с 2005 по 2008 год. Ведущий шоу Дружко получал от людей сообщения о столкновениях с различными мистическими аномалиями, а затем вместе со съемочной командой проводил по их материалам расследования.