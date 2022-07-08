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Полицейские в Москве поймали сбежавшего 19 лет назад из грузинской тюрьмы

Полицейские поймали в Москве преступника, сбежавшего 19 лет назад из грузинской тюрьмы

Фото: Алекспей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские поймали в Москве преступника, сбежавшего 19 лет назад из грузинской тюрьмы — 42-летнего уроженца Южной Осетии помог поймать хозяин квартиры, в которой жил беглец. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 42-летнего уроженца Яго Сиукаева задержали днем ранее, 7 июля, в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Мужчину задержали благодаря бдительности хозяина жилплощади: он обратился в полицию и выяснил, что жилец с 2003 года находится в розыске за побег из исправительной колонии в Грузии. В итоге полицейские задержали фигуранта и направили в Грузию уведомление о поимке.

Ранее изнасиловавшего и убившего школьника преступника объявили в розыск в Мурманской области — предполагается, что педофил уговорил ребенка открыть ему дверь в квартиру, где и расправился с ним. Предварительно известно, что восьмилетний ребенок находился дома один и был заперт в квартире на ключ, пока мать была на работе в городской больнице.

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Леонид Микуляк
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