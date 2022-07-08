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Нутрициологи перечислили считающиеся полезными продукты с избытком сахара

Нутрициологи Уэстон и Гилберт: овсянка, соусы и йогурт вредны из-за скрытого сахара

Фото: Sara Cervera / Unsplash

В продуктах, считающихся полезными, может скрываться сахар, рассказывают британские нутрициологи Пенни Уэстон и Марк Гилберт. Список из нескольких неожиданных продуктов они перечислили в беседе с изданием Newsweek.

По словам Уэстон, избыток сахара вреден для здоровья. «Сахар сразу же повышает уровень сахара в крови, что ведет к вспышкам голода. В долгосрочной перспективе сахар может провоцировать воспалительные процессы, повреждать клетки и органы, вести к набору веса», — говорит она.

Много скрытого сахара, указывает Уэстон, в обезжиренном йогурте, — там его может быть даже больше, чем в жирном. Также она предупредила о скрытом сахаре в быстрорастворимой овсянке, сухофруктах, магазинных смузи. Гилберт добавляет, что сахара много в соусах для барбекю и покупных соках.

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Соус для спагетти, продолжает Уэстон, также содержит много сахара. «Вы можете думать, что соус для пасты в банке полезен, ведь в нем и томаты, и травы, однако сахара там тоже много», — предупреждает она. Предостерегла Уэстон и от увлечения растительным молоком, в котором также могут содержаться большие объемы скрытого сахара.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова развеяла популярный миф о вреде фруктов для фигуры. Нефедова заметила, что те, кто следит за фигурой, стараются употреблять меньше фруктовых блюд и десертов, поскольку уверены, что в них содержится слишком много сахара.

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Александра Лисица
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