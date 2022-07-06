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Диетолог развеяла миф о вреде фруктов для фигуры

Диетолог Наталья Нефедова: фрукты можно употреблять и тем, кто следит за фигурой

Фото: engin akyurt / Unsplash

Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова развеяла популярный миф о вреде фруктов для фигуры. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Нефедова заметила, что те, кто следит за фигурой, стараются употреблять меньше фруктовых блюд и десертов, поскольку уверены, что в них содержится слишком много сахара. Она считает, что это неправильно, поскольку пользы от фруктов больше, чем вреда. «Во-первых, мы не получаем сахар в таком количестве, как если бы ели конфеты. Во-вторых, вместе с сахаром мы получаем жидкость, клетчатку, нутриенты — как микро, так и макро», — утверждает Нефедова.

Еще один миф связан с салатами из фруктов, которые якобы приводят к синдрому раздраженного кишечника. По словам Нефедовой, такая реакция возникает лишь в редких случаях и только на отдельные фрукты, а не на само блюдо. В подобной ситуации она рекомендует вести дневник питания и выяснить, какой именно фрукт вызывает реакцию. «Если она проявилась, фрукт убирают из рациона на две-шесть недель, чтобы микробиота кишечника перестроилась, а потом его можно вернуть в небольшом количестве», — объясняет она.

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Нефедова успокоила и тех, кто отказывается от фруктов из-за страха спровоцировать скачок сахара в крови. «Вы же не глотаете ложку чистого сахара. Напомню, во фруктах есть клетчатка. Плюс жидкость. Это будет препятствовать сильному скачку сахара в крови», — заключила Наталья Нефедова.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Ольга Лушникова рассказала о способе избавиться от ночных перееданий. По ее словам, чтобы не есть вечером, нужно грамотно планировать рацион в течение дня и составлять ужин их легкоусваиваемых продуктов.

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Елена Матвиенко
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