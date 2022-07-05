Диетолог назвала способ избежать ночных перееданий

Диетолог Лушникова: ночные переедания приводят к нарушению сна

Ночные переедания приводят к нарушению сна и не дают мозгу восстановиться. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач-диетолог Ольга Лушникова.

Как отмечает эксперт, если постоянно наедаться на ночь жирной и высококалорийной пищей, это грозит не только избыточным весом, но и ухудшением работы мозга. Это связано с тем, что ночью происходит восстановление всех систем организма, в том числе и мозга. Если ложиться спать с полным желудком, мозгу придется контролировать процесс переваривания пищи, и он не успеет полноценно отдохнуть.

Лушникова также назвала способ избежать ночных перееданий. В первую очередь нужно правильно выбрать время для ужина. «Раньше было четкое убеждение, что есть после шести часов вредно. Но на самом деле, это миф», — утверждает она. По ее словам, оптимальное время для ужина рассчитывается индивидуально и зависит от того, во сколько человек привык ложиться спать. Так, она рекомендует планировать последний прием пищи не более чем за три или четыре часа до сна, а по объему он должен составлять примерно 20-25 процентов суточного рациона.

Ужин должен быть легким, чтобы его было проще переварить и усвоить, считает диетолог. «Если это белок, то пусть это будет рыба, морепродукты, белок яйца в сочетании с овощами. Можно позволить порцию сложных углеводов, например риса или гречки. Если следим за весом, то все вписываем в суточный калораж», — объясняет она.

Эксперт советует заранее планировать рацион на день, а также заменять еду на приятные занятия. «Это могут быть прогулки с детьми, животными, рукоделие. Можно принимать ванны с солями магния, что уменьшит аппетит и поможет заснуть, а также практиковать ароматерапию», — предлагает она.

До этого диетолог призвала худеть летом и не переживать из-за прибавки веса зимой. По словам эксперта, зимой аппетит увеличивается естественным образом, поскольку организм, чтобы увеличить скорость метаболизма и получить дополнительное тепло, требует больше пищи.