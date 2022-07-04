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Диетолог призвала худеть летом и не переживать из-за прибавки веса зимой

Диетолог Хадсон: летом легче сбросить лишние килограммы

Фото: alan KO / Unsplash

Диетолог из Сиднея Марианна Хадсон объяснила факторы, которые влияют на набор веса. В интервью для DailyMail она рассказала, почему летом легче сбросить лишние килограммы и как на похудение влияет погода.

Эксперт отмечает, что зимой многие люди замечают заметную прибавку в весе. «Средний сдвиг массы тела взрослого человека между сезонами незначителен, при этом некоторые исследования не показывают никакой разницы, а другие показывают увеличение от 500 граммов до 2 килограммов зимой», — отметила Хадсон. Однако диетолог успокаивает — это естественный процесс в организме, за счет которого он получает дополнительную энергию и тепло в холодные периоды года.

Кроме того, Хадсон перечислила еще несколько причин, по которым летом удерживать вес и худеть проще, чем зимой. Во-первых, в зимние месяцы для питания недоступны многие сезонные продукты, которые в изобилии имеются в летнее время. «Мы склонны потреблять тяжелую пищу, которая обычно имеет более высокую энергетическую ценность, например, густые супы, тушеное мясо и макароны», — высказалась о зимнем питании специалист и призвала не переживать о сезонной прибавке в весе.

Во-вторых, по словам эксперта, зимой аппетит увеличивается естественным образом, поскольку организм, чтобы увеличить скорость метаболизма и получить дополнительное тепло, требует больше пищи. Летом же потребность в тепле отпадает, поэтому и аппетит контролировать легче.

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Кроме того, более короткий световой день сочетании с холодом, по словам Хадсон, не благоприятствует выполнению физических упражнений. Так, чтобы в любой сезон года оставаться стройным, Хадсон советует практиковать осознанное питание, не пропускать занятия спортом, есть больше овощей и включать белок в каждый прием пищи.

До этого были названы убивающие здоровье и молодость привычки женщин после 40 лет. По словам экспертов, исключение из рациона фруктов и недостаток спорта приводит к преждевременному старению.

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Елена Матвиенко
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