Названы убивающие здоровье и молодость привычки женщин после 40 лет

ETNT: отказ от фруктов и недосып ускоряют старение и ухудшают самочувствие после 40 лет

Пренебрежение ментальным и физическим здоровьем, а также дефицит полезных веществ ускоряют старение и ухудшают самочувствие женщин после 40 лет. В беседе с изданием ETNT тренер Энн Пуарье, диетолог Лиза Ричардс и хирург Гектор Перес назвали вредные привычки, от которых стоит немедленно отказаться в период начинающейся гормональной перестройки организма.

Энн Пуарье, тренер и автор книги «Радость тела», объяснила, что на состояние здоровья и качество тела сильно влияет недосып. Если человек спит меньше семи-восьми часов в сутки, организм не успевает восстановиться, из-за этого уровень кортизола в крови поднимается и в перспективе могут возникнуть проблемы с весом, увеличиваются риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Специалистка подчеркнула, что минимизировать уровень стресса, поправить ментальное здоровье, нормализовать сон и укрепить иммунитет можно при помощи медитаций, йоги и консультаций психолога.

В свою очередь, диетолог Лиза Ричардс среди убивающих здоровье и молодость привычек отметила отказ от овощей и фруктов после 40 лет. По ее словам, диета, в которой отсутствует эта категория продуктов, чревата ускорением старения и общим ухудшением состояния здоровья, так как организму не будет хватать витамина С и других микроэлементов, которые благодаря своим антиоксидантным свойствам защищают клетки от повреждения свободными радикалами.

Также после 40 лет женщинам необходимо следить за весом, напомнил хирург Гектор Перес. «С возрастом метаболизм замедляется, набрать вес становится проще. А избыточные килограммы могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других серьезных проблем со здоровьем», — пояснил он.

Специалисты сошлись во мнении, что в период приближающейся менопаузы женщинам необходимо следить за сбалансированностью рациона, чем они часто пренебрегают. В частности, важно, чтобы они получали с едой достаточное количество кальция (около 1200 миллиграммов в день) для профилактики остеопороза, переломов и мышечных спазмов, а также омега-3 жирных кислот, которые помогут смягчить проявления таких симптомов менопаузы, как потливость и приливы жара.

Ранее отоларинголог Аза Сайдулаева рассказала россиянам, почему опасно пить горячий чай, посещать сауну или лежать в горячей ванне при ангине и боли в горле. Специалистка пояснила, что высокая температура способствует расширению сосудов, что ускоряет распространение инфекции в организме и, как следствие, ведет к ухудшению самочувствия.