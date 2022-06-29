Россиянам запретили горячий чай при боли в горле и назвали альтернативу

Оториноларинголог Аза Сайдулаева предупредила об опасности горячего чая и сауны при ангине

Горячий чай представляет опасность при боли в горле, заявила оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Аза Сайдулаева. В беседе с «Газетой.ру» она назвала россиянам еще две вещи, запрещенные при ангине.

Медик предупредила, что боль в горле также могут усугубить прием горячей ванны и посещение сауны. Специалистка пояснила, что из-за высокой температуры сосуды носоглотки расширяются, из-за чего в воспаленных миндалинах ускоряется кровообращение. В результате инфекция быстрее попадает в кровь и распространяется по организму. «Нарастает интоксикация, течение болезни становится более тяжелым. Да, на время становится легче, но глобально это только обостряет заболевание», — рассказала Сайдулаева.

Отоларинголог отметила, что гораздо полезнее при ангине будет съесть небольшую порцию мороженого, чтобы снять болевой синдром и замедлить распространение инфекции. В качестве альтернативы горячим напиткам она предложила витаминный морс, а также теплые, но не горячие травяные отвары, бульоны или чай.

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