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Россиянам запретили горячий чай при боли в горле и назвали альтернативу

Оториноларинголог Аза Сайдулаева предупредила об опасности горячего чая и сауны при ангине

Фото: Kira auf der Heide / Unsplash

Горячий чай представляет опасность при боли в горле, заявила оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Аза Сайдулаева. В беседе с «Газетой.ру» она назвала россиянам еще две вещи, запрещенные при ангине.

Медик предупредила, что боль в горле также могут усугубить прием горячей ванны и посещение сауны. Специалистка пояснила, что из-за высокой температуры сосуды носоглотки расширяются, из-за чего в воспаленных миндалинах ускоряется кровообращение. В результате инфекция быстрее попадает в кровь и распространяется по организму. «Нарастает интоксикация, течение болезни становится более тяжелым. Да, на время становится легче, но глобально это только обостряет заболевание», — рассказала Сайдулаева.

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Отоларинголог отметила, что гораздо полезнее при ангине будет съесть небольшую порцию мороженого, чтобы снять болевой синдром и замедлить распространение инфекции. В качестве альтернативы горячим напиткам она предложила витаминный морс, а также теплые, но не горячие травяные отвары, бульоны или чай.

Ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук Заур Шугушев заявил, что одним из самых опасных для здоровья последствий инсульта является слабоумие. Медик отметил, что при инсульте страдают как когнитивные, так и физические способности человека.

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Наталья Обрядина
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