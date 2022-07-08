Эксперт назвал YouTube «безответственной площадкой с двойной позицией»

Владимир Зыков: YouTube — безответственная площадка с двойной позицией

YouTube не отличается лояльностью к своим пользователям и очевидно, что у платформы нет стремления защитить их от опасного контента. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков, комментируя очередной инцидент на платформе YouTube, которая рекомендовала детям посмотреть хоррор с возрастным ограничением 18+ . Алгоритмы площадки пометили ролик как детский и заблокировали автору видео возможность поменять возрастной рейтинг.

«Хочется верить, что это не специально — YouTube в целом ориентируется на свои алгоритмы. Но в целом их безответственный подход к своим пользователям можно назвать специальным, — считает эксперт. По его словам, такое наблюдалось и раньше, когда вступил в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Сервис после обращения Роскомнадзора отказался удалять со своей видео о причинении вреда здоровью. «И с тех пор у YouTube наблюдаются так называемы качели безответственности. По этому поводу и мы обращались к ним как общественная организация, и наши коллеги, и правоохранительные органы с тем, чтобы они убирали со своей платформы, например, мошенническую рекламу. Они прекрасно знали, что она мошенническая, но все равно пропускали», — рассказал Владимир Зыков.

«Что касается нынешней ситуации, то также мы наблюдали, когда видео совершенно недетского, деструктивного характера попадали в рекомендательную ленту, в том числе, к детям, к людям, которые никогда не интересовались таким контентом. Этот деструктивный контент неясно, почему попадал в ленту, и складывается впечатление, что это было преднамеренно халатное действие YouTube — то есть они своей халатностью поощряют появление подобного контента. Конечно, модерация — процесс очень сложный, но в общем закрывать глаза на большое количество случаев уже как минимум странно», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, YouTube, напомнил он, ведет политику борьбы с российскими СМИ. «Они убрали с платформы все российские медиа — только за одно это им уже грозит блокировка в соответствии с законом, который вступил в силу в декабре 2020 года. А учитывая то, сколько YouTube всего заблокировал, его можно было бы уже заблокировать несколько раз. Оштрафовать его больше нельзя, так как они ликвидировали свое юрлицо в России. В целом, в России сейчас YouTube Шредингера — он как бы есть и нарушает закон, но его как бы нет, потому что юридически он здесь никак не представлен и не собирается быть представленным», — отметил Владимир Зыков.

В целом, по его словам, YouTube – это самая безответственная площадка с двойной позицией — публично заявляют одно, а делают совершенно другое. «С YouTube надо продолжать пытаться вести диалог и делать так, чтобы корпорация все-таки шла навстречу органам исполнительной власти и старалась обезопасить пользователей от деструктивного контента», — резюмировал эксперт.

5 июля веб-карикатурист Крис Страуб, который ведет YouTube-канал, где публикуются короткометражные хорроры в эстетике VHS-фильмов, пожаловался на то, что алгоритмы видеохостинга неожиданно присвоили одному из его роликов отметку «YouTube Детям». Тем самым сделал видео доступным для просмотра в том числе на аккаунтах со строгим родительским контролем.

Крис Страуб отметил, что YouTube не только пометил его видео как детское, но и запретил ему изменять возрастной рейтинг. Автор канала мог лишь подать апелляцию, в которой должен был объяснить, почему видеохостингу нужно убрать эту отметку. Ютубер отправил заявку с объяснением, но не дождался ответа. После того, как он описал ситуацию в своем твиттере, представители поддержки YouTube сообщили, что изучают проблему. Лишь через сутки после инцидента у хоррора сняли отметку «YouTube Детям».

Короткометражка Show For Children рассказывает историю мультяшного скелета, который бродит по кладбищу в поисках подруги. Он заглядывает в могилы, но встречает там только ужасающие, реалистичные скелеты и других существ. В конце ролика главный герой сам ложится в одну из могил и умирает от депрессии, превращаясь в реалистичную версию себя.