Стало известно о резком повышении стоимости проживания в отелях в России

Росстат: цены на проживание в отелях России с начала 2022 года повысились на 10,3 процента

Россиян предупредили о резком повышении стоимости размещения в гостиницах страны с начала текущего года. Об этом стало известно из исследования Федеральной службы государственной статистики (Росстат), результаты которого публикует РИА Новости.

Согласно предоставленной информации, больше всего (на 10,3 процента) за первое полугодие выросла цена за проживание в четырех- и пятизвездочных отелях. Стоимость размещения в гостиницах категории три звезды поднялась на 6,2 процента, в одно- и двухзвездочных — на 5,5 и 4 процента соответственно.

Изменение цен также коснулось хостелов и пансионатов, где туристам теперь придется платить больше на 4,4 и 16,6 процента соответственно. В санаториях стоимость проживания выросла с января по июнь 2022 года еще заметнее — на 17 процентов.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что билеты на самолеты в экономкласс по России также подорожали на 20,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом только за последнюю неделю средний чек за перелет вырос 7,3 процента.

Ранее стало известно, что у российских туристов появилась возможность бюджетно отдохнуть на Черном море — компания FUN&SUN с июля запускает автобусные туры из Москвы в Анапу. К бронированию доступны путевки от 4 до 22 дней стоимостью от 19,5 тысячи рублей на человека.