Россиянам рассказали о возможности отдохнуть на Черном море за 19 тысяч рублей

АТОР: стоимость недельного тур в Анапу в июле стартует от 19,5 тысячи рублей

У россиян появилась возможность бюджетно отдохнуть на Черном море — туроператор FUN&SUN с июля запускает автобусные туры из Москвы в Анапу. Подробности нового турпродукта рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что отправления из столицы будут осуществляться по вторникам и субботам с 3 июля по 19 сентября. В пути отдыхающим придется провести от 22 до 24 часов, норма провоза багажа — 30 килограммов. В автобусах имеются два телевизора с DVD-плеером, туалет, кулер с горячей водой, кондиционер и Wi-Fi.

К бронированию доступны туры продолжительностью от 4 до 22 дней. Стоимость недельной путевки стартует от 19,5 тысячи рублей на человека. В цену входит проезд и проживание в отеле. Желающим отдохнуть по системе «все включено» придется заплатить минимум 44,5 тысячи рублей.

Ранее, в июне, россиянка, отвыкшая от отечественных курортов, побывала в Анапе и перечислила плюсы и минусы отдыха внутри страны. По словам туристки, она ожидала худшего, однако по приезде была приятно удивлена хорошей инфраструктурой, развитым общественным транспортом и разнообразным питанием.