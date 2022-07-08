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В Европе достроили «энергетический мост» для замены газа из России

Греция и Болгария достроили газопровод для замены газа из России
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (слева) и премьер-министр Болгарии Кирил Петков

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (слева) и премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Греция и Болгария достроили газопровод между двумя странами — он может помочь Европе сократить зависимость от топлива из России, сообщает Reuters. Завершение строительства «энергетического моста» для замены российского газа стало долгожданным, поскольку в течение длительного времени откладывалось.

По «Интерконнектору Греция — Болгария» (IGB) будет транспортироваться топливо из греческого города Комотини на северо-востоке страны в Стара-Загору в Болгарии. Трубопровод будет связан с другим газопроводом, по которому поставляется газ из Азербайджана. Стоимость проекта составила 220 миллионов евро (226 миллионов долларов).

Пропускная способность греческо-болгарского трубопровода оценивается в 3 миллиарда кубометров с возможностью увеличить ее в будущем до 5 миллиардов кубометров. Введение в эксплуатацию намечено на начало августа. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков рассказал, что государство сможет получать азербайджанский газ уже в ближайшие несколько недель. Перед этим газопроводу необходимо пройти ряд проверок.

Reuters отмечает, что годовое потребление газа в Греции в 2021 году составило около 7 миллиардов кубометров газа, а Болгарии — около 3 миллиардов кубометров. София импортировала более 90 процентов газа из России.

В конце апреля компания «Газпром» прекратила поставки топлива в Болгарию из-за отказа страны оплачивать поставки в рублях, согласно требованию России. Балканская страна пытается найти различные способы заменить российский газ, увеличение покупки в Азербайджане станет одним из них.

Ударная волна


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Платон Щукин
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