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Экономика

Отказавшаяся от российского газа страна увеличит поставки из Азербайджана

Посол Азербайджана Гусейнов заявил об увеличении поставок газа в Болгарию с 1 июля

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгария с 1 июля сможет увеличивать поставки газа из Азербайджана благодаря увеличению прокачки по газопроводу «Интерконнектор Греция — Болгария» (IGB). О начале тестовых работ сообщил посол Азербайджана Гусейн Гусейнов, пишет «Коммерсантъ».

С 2021 года Болгария получает газ из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу. Объемы поставок составляли 200-300 миллионов кубометров в год, что меньше запланированного миллиарда кубометров. Однако запуск IGB позволяет говорить об увеличении проектной мощности до трех миллиардов кубометров.

«Газпром» остановил поставки в Болгарию в конце апреля. Поводом для этого стал отказ республики перейти на рублевую форму оплаты. София пытается найти различные способы заменить российский газ, увеличение покупки в Азербайджане станет одним из них.

В начале июня Болгария получила первый танкер с американским сжиженным природным газом (СПГ). Судно разгрузилось на одном из турецких терминалов.

Изначально малая востребованность азербайджанского газа могла быть связана с новым контрактом, который Болгария в марте 2020 года подписала с «Газпромом». Тогда премьер республики Бойко Борисов утверждал, что правительству удалось получить скидку в размере 40 процентов.

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