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Болгария получила первый танкер с американским сжиженным газом

Минэнерго Болгарии сообщило о получении первого танкера с сжиженным газом из США

Фото: Marcy de Luna / Reuters

Болгария получила первый танкер с американским сжиженным природным газом (СПГ), в настоящее время он разгружается на одном из терминалов в Турции. Об этом сообщил болгарский телеканал Nova со ссылкой на Министерство энергетики страны.

По словам экспертов, опрошенных телеканалом, разгрузка танкера займет около 18 часов.

При этом уточняется, что танкер с СПГ разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а на одном из терминалов в Турции. По словам эксперта в области энергетики Васила Начева, для этого было заключено временное соглашение.

Изначально предполагалось, что американские танкеры с СПГ для Болгарии должны прибыть на разгрузку 8 и 23 июня.

О закупке Болгарией сжиженного газа у США стало известно в конце мая. По долгосрочному договору, который заключила компания «Булгаргаз», американский СПГ обошелся правительству страны в 28 долларов за одну тысячу кубических метров с учетом всех транспортных расходов.

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Марина Совина
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