Болгария получила первый танкер с американским сжиженным газом
Болгария получила первый танкер с американским сжиженным природным газом (СПГ), в настоящее время он разгружается на одном из терминалов в Турции. Об этом сообщил болгарский телеканал Nova со ссылкой на Министерство энергетики страны.
По словам экспертов, опрошенных телеканалом, разгрузка танкера займет около 18 часов.
При этом уточняется, что танкер с СПГ разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а на одном из терминалов в Турции. По словам эксперта в области энергетики Васила Начева, для этого было заключено временное соглашение.
Изначально предполагалось, что американские танкеры с СПГ для Болгарии должны прибыть на разгрузку 8 и 23 июня.
О закупке Болгарией сжиженного газа у США стало известно в конце мая. По долгосрочному договору, который заключила компания «Булгаргаз», американский СПГ обошелся правительству страны в 28 долларов за одну тысячу кубических метров с учетом всех транспортных расходов.