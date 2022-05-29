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Экономика

Болгария купила у США сжиженный газ по цене 28 долларов за тысячу кубометров

Энергетик Начев заявил, что Болгария купила у США сжиженный газ по $28 за 1 000 кубометров

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Правительство Болгарии купило у США сжиженный природный газ по цене 28 долларов за одну тысячу кубических метров с учетом всех транспортных расходов. Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил эксперт по вопросам энергетики Васил Начев, передает ТАСС.

Долгосрочный договор был заключен через компанию «Булгаргаз» благодаря американскому газораспределительному центру в штате Луизиана Henry Hub, отметил он.

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Начев пояснил, что договор будет активирован в тот момент, когда заработает терминал по транспортировке сжиженного газа в Александруполисе, акционером которого является Болгария.

Ранее глава Министерства энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что представители республики в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях. Так он ответил на вопрос журналиста, нужно ли странам вроде Болгарии, Польши и Финляндии по-прежнему отказываться от открытия рублевых счетов даже после того, как это сделают немецкие и итальянские импортеры.

Болгария одной из первых отказалась платить в рублях, после чего «Газпром» приостановил поставки голубого топлива в республику.

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Марина Совина
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