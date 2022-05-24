В Болгарии задумались о поспешности отказа платить за российский газ в рублях

BTV: Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату за российский газ в рублях

Министр энергетики Болгарии Александр Николов рассказал, что власти страны задумались о поспешности решения отказаться платить за российский газ в рублях, сообщает телеканал BTV.

Он подчеркнул, что раз Германия и Италия открывают счета в российской национальной валюте, то и другим странам нет смысла упираться в данном вопросе. По его мнению, в отказе от расчетов в рублях нет никакой необходимости. Министр пояснил, что эту тему необходимо обсудить на совещании с Еврокомиссией.

Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании Александр Николов министр энергетики Болгарии

Единая позиция

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что странам Евросоюза нужно сформировать единую точку зрения относительно поставок природного газа из России. Он отметил, что ни одна из европейских стран не способна преодолеть газовую проблему в одиночку и призвал прийти к общему мнению по вопросу о покупке российских энергоресурсов.

Необходимо иметь общую позицию, потому что Россия и «Газпром» имеют возможность предоставлять различные условия разным странам, что предполагает, что одни страны могут платить, а другие нет Кирил Петков премьер-министр Болгарии

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, попросил Еврокомиссию (ЕК) уточнить рекомендации по оплате российского газа. Отмечается, что ни в одном из разных вариантов руководства ЕК не сказано, противоречит ли открытие счета в рублях введенным против России санкциям.

Российская экономика в норме

Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) признало, что западным странам так и не удалось сломить российскую экономику. Финансовая система России продолжает нормально функционировать, более того, курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого значения за последние семь лет.

В стороне не осталась и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на российскую нефть. По ее словам, в том случае, если Брюссель резко введет эмбарго на нефть из России, цена на нее резко возрастет, а Москва продаст ее на мировом рынке за еще большую сумму. По ее словам, отказ Европы от энергоносителей из России должен происходить постепенно.

Несмотря на это, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек выразил уверенность в том, что Европа в скором времени сможет ввести эмбарго на поставки российской нефти, даже несмотря на то, что ряд государств ЕС выступает против данной меры. Он отметил, что предлагаемые ограничительные меры не одобряют лишь небольшое число государств, однако в скором времени они изменят мнение по этому вопросу.