В Германии признали невозможность сломить Россию

DWN: странам Запада так и не удалось сломить экономику РФ, их выводы оказались ошибочными

Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) признало, что Западу так и не удалось сломить российскую экономику. Так, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения.

В Германии отметили, что многие аналитики запада после начала спецоперации РФ прогнозировали полный обвал рубля и рецессию в стране, но их выводы оказались ошибочными.

Причиной такой ситуации издание назвало высокую готовность России к экономическому противостоянию. Так, в частности, Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского сырья, не может пойти на такой шаг. Также Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопреки действию множества санкций, российская экономика достойно выдерживает удар. Путин также подчеркнул, что экономическому блоку правительства важно реагировать на текущую ситуацию. По его словам, в общем и целом подобные усилия «дают положительный эффект».